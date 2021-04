SV-topper advarer mot å tallfeste abortgrense til uke 22

NTB

SVs to nestledere fraråder landsmøtet å vedta en tallfestet ukegrense for hvor lenge kvinner skal ha rett til selvbestemt abort.

– Jeg er veldig skeptisk til å begynne å si uker, sier Torgeir Knag Fylkesnes.

Sammen med nestlederkollega Kirsti Bergstø advarer han nå SVs landsmøte mot å definere et uketall for hvor lenge kvinner skal ha rett til selvbestemt abort i Norge.

Noen grupperinger i SV har ønsket å vise til uke 22 som grense.

Partileder Audun Lysbakken sier til NTB at han ikke ønsker å flagge noe standpunkt nå.

Splittet i to spørsmål

Ifølge de to nestlederne er det enighet i partiet om to grunnplanker. For det første at abortnemndene skal avvikles, og for det andre at retten til selvbestemt abort skal utvides.

Men partiet har vært splittet om hva slags rådgivingstjenester nemndene skal erstattes med, og om hvor langt ut i svangerskapet kvinners rett til fri abort skal gjelde.

I dagens abortlov har kvinner selvbestemmelse fram til uke 12. Etter dette er det en abortnemnd som gjør vedtaket, og etter uke 18 åpnes det kun for svangerskapsavbrudd når det er særlig tungtveiende grunner til det.

Abort er ikke tillatt når det er grunn til å anta at fosteret er levedyktig.

Mindretallsforslag

I forkant av landsmøtet har et mindretall i SVs landsstyre gått inn for selvbestemmelse helt fram til grensa for levedyktighet.

Mindretallet viser i sitt forslag til at denne grensa i dagens abortforskrift er satt til uke 22.

Flertallet har derimot gått inn for en programformulering der varigheten ikke presiseres nærmere.

Fylkesnes viser til at fosterets levedyktighet er noe som kan flytte seg i takt med den medisinske utviklingen.

– Da er det unaturlig å sette en uke, for det kan faktisk være i endring, sier han.

Leter etter kompromisser

Fylkesnes leder selv redaksjonskomiteen på landsmøtet.

Komiteen jobbet fredag med å få på plass omforente formuleringer, men etter det NTB kjenner til, var saken ikke avklart fredag.

Bergstø understreker at de formuleringene landsmøtet til slutt vedtar, bør være så tydelige at alle er enige om hva de betyr.

– Et program skal i minst mulig grad være tolkbart. Det skal være klar tale, sier hun.

Oslo SVs leder Sunniva Holmås Eidsvoll tilhører mindretallet i landsstyret som står bak formuleringen der det vises til uke 22. Men for henne er det ikke uketallet som er det avgjørende.

– Det som er viktig for meg, er at det er kvinnen som skal ta avgjørelsen så lenge abort er mulig. Det må komme tydelig fram i forslaget, sier Eidsvoll til NTB.

Hun tror landsmøtet vil klare å nå enighet om et kompromiss i saken.

– Jeg håper iallfall det. Og jeg opplever at vi ikke står så veldig langt fra hverandre.

Aktiv dødshjelp

Et annet spørsmål som har skapt diskusjon på SV-landsmøtet, er aktiv dødshjelp.

Et mindretall i landsstyret har der gått inn for å utrede spørsmålet. Men både partilederen og nestlederne har uttalt seg negativt.

– Som filosof er jeg skeptisk til å utrede det. Men jeg føler ikke at vi tar stilling til spørsmålet ved å vedta å utrede det, sier Fylkesnes.

Bergstø sier hun er imot aktiv dødshjelp.

– Det gjør også at jeg ikke mener det er hensiktsmessig å utrede det, sier Bergstø.

– Men forslaget er å utrede, ikke å innføre. Jeg syns det er krevende etiske dilemmaer og grenseganger her. Derfor er det også en vanskelig sak for folk å ta stilling til, særlig på et digitalt landsmøte, sier hun.