Jordbærkrangel på Stortinget: – Helt sjokkert over Bollestad

NTB

Nav bør dra ut på skolene og rekruttere jordbærplukkere til i sommer, mener Ap. Men de får nei av landbruksminister Olaug Bollestad og regjeringen.

– Jeg er helt sjokkert! Landbruksministeren snakker om langsiktige tiltak. Det er helt irrelevant for denne sommeren. Da har jordbærene råtnet for lenge siden, sier landbrukspolitisk talsperson Nils Kristen Sandtrøen i Arbeiderpartiet til NTB.

Problemet han snakker om, er de koronastengte grensene som gjør at norske bønder mangler arbeidskraft. Både regjeringen og opposisjonen er enige om at det er en god idé å få norske ungdommer ut i arbeid på norske gårder.

Men det må gjøres en større innsats for å få dem i gang, mener Arbeiderpartiet.

– Nå er det ungdommenes tur. Nav bør dra ut på de videregående skolene og drive aktiv rekruttering. Men dette stemmer regjeringen ned, sier Sandtrøen.

Ikke flertall

Han viser til et forslag fra Arbeiderpartiet om en slik ordning, som Stortinget skal debattere og votere over torsdag. Regjeringspartiene og Frp har varslet at de vil gå imot, mens SV, Sp og Ap vil stemme for. Dermed blir det ikke flertall.

– Det finnes masse frisk ungdom i Norge som kan bidra med jordbærplukking. Det nytter ikke å snakke om at en nå planlegger kampanjer på nett, over ett år etter nedstengningen. Hvis vi hadde styrt landet på denne måten under gjenreisningen etter krigen, hadde Finnmark fortsatt ligget helt brakk, sa Sandtrøen under en opphetet utveksling i spørretimen på Stortinget onsdag.

Ap-representanten har selv hatt sommerjobb både som sauegjeter og med forproduksjon, og det er en erfaring han unner flere.

Han viser til tall fra Bondelaget om at det normalt trengs 18.000 sesongarbeidere i grøntnæringen, men at bare noen få vil slippe inn i landet i år.

– Når deler av næringslivet vårt trenger flere tusen hender i arbeid raskt, så må vi jo sørge for at vi kobler næringslivets behov med alle de ungdommene som fortjener en rettmessig inngangsbillett og sitt første møte med arbeidslivet, sa han.

Bollestad: Har laget tiltak

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) svarte i Stortinget med å påpeke at mange av jobbene i landbruket krever spesiell kompetanse.

– Og så er det er noen oppgaver vi virkelig kan gi til ungdom, men under opplæring. Fordi det er ofte snakk om maskiner, det er kompetanse som trengs og det er erfaring som skal overføres. Det tar tid. Det skal vi ikke kimse av, sa hun engasjert.

Bollestad sier at hun er utrolig opptatt av at ungdom skal få sommerjobb.

– For 2021 er det innført et nytt arbeidsmarkedstiltak, i form av tilskudd til arbeidsgivere og bønder som tar inn unge arbeidssøkende i sommerjobb. Nettopp fordi vi ser at dette er utrolig viktig.

Har jobbet på gård selv

Landbruksministeren viser også til at det er opprettet et formidlingstilbud for sommerjobber i landbruket på nett.

Også Bollestad forteller at hun har jobbet på gård, og at flere av hennes barn har gjort det samme. Hun har sett at det er mange bønder som tenker langsiktig, som vil ha et fast antall ungdom inn hvert år for å sikre rekruttering og kompetanse.

– Jeg tror ikke at den utfordringen norsk landbruk nå har, bare løses av norsk ungdom som sommervikarer. Jeg tror vi må tenke mye mer langsiktig enn det for å skape en stabilitet. Det er landbruket opptatt av, og det vil jeg være med å heie fram.