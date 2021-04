Ti personer anmeldt etter å ha motsatt seg karantenehotell

Park Inn er et av karantenehotellene ved Gardermoen. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Lørdag opprettet politiet ti saker på personer som nektet å sjekke inn på karantenehotell i Ullensaker kommune, der Oslo lufthavn Gardermoen ligger.

– De er anmeldt for at de ikke vil på karantenehotell. Det ser ut til at det er personer fra ulike flighter, sier politiadvokat Jan-Thomas Lunde til VG.

Krav om opphold på karantenehotell ved ankomst Norge ble innført 19. mars.

6. april opplyste Ullensaker kommune at rundt 30 personer til da var anmeldt etter å ha stukket av eller forlatt hotellet de skal sitte i karantene i etter utenlandsopphold.