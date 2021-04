Baneheia-bror mener jentene har blitt glemt i mediedekningen

NTB

Broren til drepte Stine Sofie Sørstrønen, sier at mediepresset har vært en påkjenning etter at saken til Viggo Kristiansen ble gjenåpnet.

– Dette er en veldig stor sak som har blitt et mediesirkus. Nå snakker folk om Baneheia-saken. Det at de to jentene ble drept er nesten glemt litt oppi dette, for å sette det på spissen, sier Kristoffer Sørstrønen på NRK -programmet Lindmo.

Han fremhever at saken alltid er i sosiale medier og at det er «litt som om det har blitt gjort til ren underholdning».

– Folk må ikke glemme at dette er en privatsak og en veldig stor tragedie for oss, uttaler Sørstrønen.

Da lillesøsteren og venninnen Lena Sløgedal Paulsen ble drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000, var storebroren tolv år. Han har kjent på skyldfølelse etter drapet. Jentene spurte om han ville bli med, men han hadde ikke tid.

– Det er nok noe som har preget meg lenge i etterkant. At jeg har kjent på den skyldfølelsen. Men jeg ser jo det når jeg har blitt i voksen alder at det på en måte ikke var min feil. Selv om det var vanskelig å tenke det der og da, sier Sørstrønen.

Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på jentene. Han har hele veien nektet straffskyld, og i februar ble det klart at han får saken sin gjenopptatt.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.