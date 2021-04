Stopp for planer om bussterminal over Oslo S

NTB

Byrådet dropper planene om en ny bussterminal bygget over togsporene på Oslo S. Planene har møtt motstand fra Bane Nor.

Ifølge Aftenposten ble avgjørelsen om å stoppe planene i milliardklassen kjent i et notat fra byrådet til bystyret – og Ruter blir bedt om å gå i tenkeboksen.

«Byrådet mener, etter en samlet vurdering, at det ikke bør bygges en ny bussterminal over sporene på Oslo S, da det er svært lite sannsynlig at vi vil kunne finne en omforent løsning og at den lar seg finansiere», skriver samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) og fungerende byutviklingsbyråd Rasmus Reinvang (MDG) i notatet.

– Det har vært mange kompliserte forhold knyttet til økonomi og den praktiske gjennomføringen. Bane Nors innsigelser er blant dem, supplerer Reinvang.

Bane Nor har trukket fram at det vil bli store ulemper for togpassasjerene i byggeperioden for en bussterminal over sporene.