Sp vil la promillekjørere beholde førerkortet – ikke greit for Høyre

NTB

Hvis sjåfører som blir tatt for promillekjøring monterer alkolås i bilen, bør de få fortsette å kjøre, mener Senterpartiet. Idioti, mener Høyre.

– Ja, det kan være en god løsning, sier Siv Mossleth, medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité for Senterpartiet, til Dagsavisen om løsningen med alkolås.

Hun mener tap av førerkort slår veldig skjevt ut.

– Når jeg er i Oslo, klarer jeg å gå ned til Stortinget på et kvarter, men når jeg er hjemme i Nordland, er hverdagslivet omtrent håpløst uten bil. Det å bli fratatt førerkortet for dem som bor i distriktene, kan gå ut over både muligheten til å jobbe, og får også negative konsekvenser for resten av familien, fortsetter hun.

– Et helt nytt nivå av populistisk uansvarlighet

Stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) er kritisk til forslaget.

– Dette er et helt nytt nivå av populistisk uansvarlighet selv til Senterpartiet å være. Dette er ikke distriktspolitikk, sier Trellevik til NTB.

Man skal straffes like hardt om man kjører i ruspåvirket tilstand i Sund kommune som i storbyene, mener han.

– Straff skal ikke være beleilig

– Det er selvsagt kjipt og upraktisk for meg, som bor på en øy i havgapet på Vestlandet, om jeg hadde mistet lappen. Og nettopp derfor er det verdens enkleste ting å bare la være å ruse seg før man kjører bil. Straff skal ikke være beleilig. Det skal være en lærepenge, sier Trellevik.

Han mener det er rart at partiet som er mot rusreformen, fordi man ser straff som forebyggende, nå mener at man skal slippe straff dersom man har ruset seg i trafikken – og attpåtil har satt andres liv og helse i fare.

– Det kan jeg bare ikke forstå, sier stortingsrepresentant Ove Trellevik.