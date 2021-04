35 smittetilfeller i Steinkjer siden tirsdag – vurderer nedstenging

NTB

Kriseledelsene i både Steinkjer og Verdal vurderer søndag kveld nye tiltak for å slå ned smitten. Steinkjer vurderer nå full nedstenging.

– Vi må ta en status nå i kveld og se hvordan vi skal angripe starten av kommende uke. Vi er nødt til å ta en fortløpende vurdering på om vi skal endre tiltakene, eller om vi skal tilføre nye, sier kommuneoverlege Sunniva Rognerud til Trønder-Avisa.

Ifølge avisa vurderes det full nedstenging i kommunen. Søndag ble det registrert 14 nye smittetilfeller, der åtte av dem er under 18 år, opplyser kommunen.

Mange av de 35 nye smittetilfellene siden tirsdag er ungdommer, og mange knyttes til 8. trinn ved Steinkjer ungdomsskole. Mange skoler i kommunen er berørt av utbruddet. Mens 1.500 personer var i karantene fredag, hadde tallet økt til minst 2.000 søndag, skriver avisen.

– Krevende

– Det er et krevende utbrudd fordi veldig mange er blitt satt i karantene og ventekarantene. Og det har bare økt på. Men det er helt nødvendig for at vi skal få oversikt over situasjonen, sier Rognerud.

Det økte smittetrykket i Steinkjer har allerede ført til at kommunen torsdag hasteinnførte strenge tiltak. Blant annet ble det rødt nivå i skolene, og alle arrangementer ble avlyst.

Rognerud sier hun venter at smittetallet vil fortsette å øke de neste dagene.

Krisemøte også i Verdal

Også i nabokommunen Verdal er situasjonen uoversiktlig, og på et krisemøte søndag kveld ble det besluttet å innføre rødt nivå på Verdal videregående skole.

– På bakgrunn fra råd fra kommuneoverlege Ragnhild Holmberg Aunsmo innføres det nå rødt nivå på hele skolen, gjeldende fra mandag 12. april, sier rektor Bjørn Sivert Woll til avisa.

Søndag ble det registrert to nye smittetilfeller i kommunen. Samme dag ble det bekreftet at tre ansatte og én elev er smittet ved Verdal videregående skole.

– Det er uoversiktlig akkurat nå, medgir fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen.