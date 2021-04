Traktorfører skadd etter velt i bekk

NTB

En mann som kjørte en traktor ut i en bekk natt til søndag, ble sendt til sykehus. Han skal ikke være så alvorlig skadd som først antatt.

Like før klokken 5 kom politiet over traktoren som lå i en bekk ved Sundbyvegen, øst for Vinne i Verdal.

Tilstanden på traktoren gjorde at politiet fryktet at føreren kunne være hardt skadd og satte i gang søk etter sjåføren. Etter hvert fikk politiet øye på en bil som forlot stedet. Bilen og traktoren hadde samme eier.

– Vi oppsøkte adressen til eieren og kom over bilen vi hadde sett. Den var fortsatt varm. Vi kom oss etter hvert inn og finner en skadd person. Det ble rekvirert ambulanse, og personen er hardt skadd, sa operasjonsleder Svein Erik Wagnild i Trøndelag politidistrikt til Trønder-Avisa.

Føreren ble tatt med til sykehuset i Levanger. Ifølge Adresseavisen viste det seg at mannen ikke var så alvorlig skadet som man først antok.

– Han er fortsatt på sykehus, og skadet. Vi har fått snakket så vidt med ham, men ikke gjort noe avhør ennå, sier Wagnild.

Politiet har opprettet sak og mistenker at det er alkohol inne i bildet. Det er derfor sikret blodprøver.