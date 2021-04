Jussprofessor refser politiet etter straffen mot Erna Solberg: – Et slikt signal skal man være svært forsiktig med

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen synes det er oppsiktsvekkende at Erna Solberg får bot, mens ektemannen Sindre Finnes ikke får noen straffereaksjon etter 60-årslaget på Geilo i vinterferien.

Fredag formiddag ble det kjent at statsminister Erna Solberg ilegges en bot på 20.000 kroner etter 60-årsfeiringen i februar.

Solberg ektemann Sindre Finnes slipper med påtaleunnlatelse, det vil si konstatering av skyld, men uten straffereaksjon. I sin konklusjon skriver politiet at Sindre Finnes «gjennomførte det meste av de praktiske oppgavene».

Jussprofessor ved universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, synes politiets straff og redegjørelse «stort sett er klok», men professoren stusser over en ting:

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen.

– Jeg synes det er noe oppsiktsvekkende at politiet velger å statuere et eksempel ved at de velger å bøtelegge statsministeren og ikke ektemannen. Et slikt signal som politiet sender, mener jeg man skal være svært forsiktig med, sier han til ABC Nyheter.

På Twitter skriver Marthinussen:

«Herregud, Solberg bøtelegges FORDI hun er statsminister. Det er drøyt. Likhet for loven må gå begge veier».

Sindre Finnes sier til NTB at han ikke har noen kommentarer til politiets konklusjon.

Sammenkomsten i leiligheten anses ikke som straffbar

Politiet begrunner Solbergs bot med at det er riktig å reagere med straff for å opprettholde publikums tillit til smittevernreglene.

Solberg deltok selv ikke i denne middagen på restauranten Hallingstuene, men politiet mener hun var med på beslutningen om at familien skulle spise ute, at hun kjente til hvor mange som skulle delta og valgte selv hvilken restaurant de skulle bestille bord på. For Hallingstuene er saken henlagt.

Politiet har konkludert med at sammenkomsten med Solbergs familie i en leid leilighet lørdag 27. februar ikke anses som en straffbar overtredelse av forskriften. Politiet mener det er tilstrekkelig uklart om de gjeldende reglene kan omfatte denne sammenkomsten.

Ap krever fullt innsyn

Etter at statsministeren ble ilagt foreleggetet fredag, ber Arbeiderpartiet om fullt innsyn i dokumenter om saken, melder NTB.

VG har tidligere skrevet om dokumenter sendt mellom departementer rundt saken, som offentligheten ikke har fått innsyn i.

– Nå forventer jeg at offentligheten får innsyn i de hemmeligholdte regjeringsdokumentene knyttet til denne saken. Begrunnelsen for å ikke gi innsyn var at Statsministerens kontor (SMK) ikke ville forstyrre en pågående etterforskning. Nå som etterforskningen er over, forventer jeg at Solberg setter en stopper for hemmeligholdet, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap).