Q-meieriene tilbakekaller helmelk

Q-Meieriene tilbakekaller et lite parti Q Helmelk 1 liter merket med dato 19.04.21 meierinummer 1599 og tidsintervall: 07:21-08:08. Det er kun Q Helmelk i 1-literskartong med denne datomerkingen og meierinummer som tilbakekalles. Melken har et kvalitetsavvik som gjør at den må kastes. Foto: Q-Meieriene / NTB

