Bent Høie med tydelig beskjed om påsken: – Ikke dra på besøk til familie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie under onsdagens pressekonferanse om coronasituasjonen.

Myndighetene oppfordrer til å ikke besøke familie på sitt opprinnelige hjemsted i påsken.

Påskeferien nærmer seg med stormskritt, og smittetrenden er stigende flere steder i landet.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie gjestet radioprogrammet «Nyhetsmorgen» på NRK torsdag morgen for å oppklare om rådene for påskeferien.

– Er du fra områder som har forhøya tiltak nå, skal du ikke dra på besøk til familie andre steder i landet og ikke dra for å bo på hotell andre steder i landet. Det betyr at om du er fra for eksempel Oslo eller Viken, men opprinnelig er fra Bergen, skal du ikke dra hjem og bo med foreldre eller svigerforeldre, sier Høie.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er enig med helseministeren og sier det er et godt råd å begrense reiser til slekt og venner som bor andre steder.

– Slik situasjonen har utviklet seg de siste dagene bør man innstille seg på en påske uten besøk og sammenkomster, uansett hvor man befinner seg, sier Nakstad til Dagbladet.

Å reise på en hytte som du eier eller leier sammen med husstanden din, er greit, ifølge Høie.

Dette påskerådene regjeringen presenterte 12. mars:

Reiser

Reiser utenlands frarådes, med mindre de er strengt nødvendige. Unngå unødvendige reiser i Norge.

Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Reis da med de du bor med eller tilsvarende nære, gjør helst innkjøpene før avreise og hold avstand til andre.

Det er viktig å undersøke hvilke tiltak som gjelder i kommunen man oppholder seg i, for eksempel via kommunenes nettsider eller helsenorge.no.

Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme.

Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte.

Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem.

Du kan reise på hotell innenlands, men hold avstand til andre gjester, og begrens opphold i fellesarealene. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke reise på hotell eller liknende overnattingssted der mange samles.

Det anbefales ikke å gå fra hytte til hytte, siden dette innebærer betydelig økt risiko for smittespredning.

Dersom ubetjente hytter skal benyttes, bør det være mulig å reservere på forhånd, slik at ikke flere husstander/reisefølger er der samtidig.

Dersom hytter ligger vanskelig tilgjengelig, og behov for helsehjelp og mulighet for karantene/testing kan medføre utfordringer for lokale helsemyndigheter, bør det lokalt vurderes om slike hytter bør anbefales stengt.

Ved strengt nødvendige utenlandsreiser (for eksempel barn som skal besøke foreldre i annet land), er det svært viktig å være forsiktig på reisen og å overholde karantenebestemmelsene og krav om testing når man kommer tilbake.

Reiselivsaktører bør vurdere å begrense tilgang til fellesarealer, for å redusere smitterisikoen og gjøre det lettere å overholde smittevernanbefalingene.

Sosialt

Du bør unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken.

Du bør unngå besøk av mer enn 5 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.

Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand, som serveringssteder, skistuer, varmestuer, lekeland, badeland og liknende. Du kan besøke alpinanlegg, men unngå trengsel.

Gudstjenester og andre markeringer