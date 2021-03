Rødt nivå på ungdomsskoler og videregående i Drammen, Sarpsborg og Halden – smitteutbrudd på Radiumhospitalet og Sykehuset Østfold

NTB

I Drammen ble det fredag innført rødt nivå i ungdomsskolene, de videregående skolene og voksenopplæringen. Det innføres også rødt nivå på skoler i Sarpsborg og Halden.

– Vi har den siste uka sett en kraftig økning i smitte blant skoleelever. Derfor er det nødvendig å iverksette strenge tiltak for å få bremset og forhåpentligvis stanset smittespredningen blant ungdommene. Så fra og med mandag 15. mars er alle ungdomsskolene og de videregående skolene i Drammen kommune på rødt nivå, sier smittevernoverlege Einar Sagberg til Drammens Tidende.

Tirsdag skal rådmannen legge fram et forslag til en ny lokal smittevernforskrift, skriver avisen.

Fredag ble det påvist 28 nye smittetilfeller i Drammen siste døgn, og det er skoler og barnehager som er hardest rammet.

Rødt nivå på skoler i Sarpsborg og Halden

Det innføres rødt nivå i alle barneskoler, ungdomsskoler og på videregående i Sarpsborg fra mandag 15. mars. Også i Halden blir det rødt nivå for ungdommene.

– Vi ser flere smitteutbrudd i skolene og er nå bekymret for at presset på smittesporing og testing blir for stort. Utbrudd i skoler fører til veldig mange nærkontakter og karantener. I tillegg testes også alle nærkontaktene to ganger nå, opplyser Erik Bråthen, direktør for oppvekst i Sarpsborg kommune, i en pressemelding.

Han forteller at de ikke ser de samme smitteutbruddene i barnehagene, og at de derfor beholder gult nivå og vanlige åpningstider der.

I Halden besluttet kommuneoverlege Kjersti Gjøsund å sette ungdomsskolene og Halden videregående skole på rødt nivå, med varighet fram til påske.

– Etter en krevende tid, med økende smitte og svært mange i karantene de to siste ukene, er dette det riktige å gjøre nå, sier Gjøsund i en pressemelding.

Smitteutbrudd på Radiumhospitalet



Radiumhospitalet i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Les mer Lukk

To sykepleiere og tre pasienter ved Radiumhospitalet i Oslo er coronasmittet. 18 personer er satt i karantene.

– Pasienter som har vært der i perioden som anses aktuell for smitteoverføring, blir kontaktet og bedt om å teste seg, sier pressevakt Hedda Holth ved Oslo universitetssykehus til VG.

Ifølge Holth har smitteutbruddet skjedd ved en sengepost med gastrokirurgiske og urologiske pasienter. Det er ikke tatt inn nye pasienter de siste to dagene, opplyser hun.

Smitte på fire avdelinger på Østfold-sykehus



Til sammen er det påvist coronasmitte på fire avdelinger på Sykehuset Østfold Kalnes, melder sykehuset.

Det gjelder kvinneklinikken, overvåkingen, avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og infeksjonsmedisinsk klinikk, skriver sykehuset på sine nettsider.

En ansatt testet positivt onsdag, en på torsdag og nå to på fredag. De to smittede fredag ble smittet på overvåkingen og kvinneklinikken.

I desember hevet sykehuset beredskapen til gult nivå.

Regionale tiltak innføres i ti kommuner i Nordland

Regjeringen innfører regionale tiltak i ti kommuner i Nordland. Tiltakene gjelder fra midnatt, natt til lørdag 13. mars og til og med fredag 19. mars.

– Bodø kommune har de siste dagene registrert økende spredning av den sørafrikanske virusvarianten, og det er en høy andel av ukjente smitteveier, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Tiltakene blir innført etter ønske fra kommunene, og anbefaling fra Statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, skriver regjeringen på sine nettsider.

«Særlig høyt tiltaksnivå»

Det blir innført et tiltaksnivå A i Bodø, som er et «særlig høyt tiltaksnivå». Det betyr blant annet påbud med hjemmekontor for dem som kan, stengte butikker og gult nivå på barnehager og skoler. Her har Bodø varslet at de innfører rødt nivå.

I kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold innføres det tiltaksnivå C, som klassifiseres som «ganske høyt tiltaksnivå».

Da kan butikker holde åpent, men også her er det påpud med hjemmekontor for dem som kan og gult nivå på skoler og barnehager.

Det vil gjøres en ny vurdering innen tiltakene løper ut fredag 19. mars.