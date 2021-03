Rødt nivå på skoler i Sarpsborg og Halden

NTB

Det innføres rødt nivå i alle barneskoler, ungdomsskoler og på videregående i Sarpsborg fra mandag 15. mars. Også i Halden blir det rødt nivå for ungdommene.

– Vi ser flere smitteutbrudd i skolene og er nå bekymret for at presset på smittesporing og testing blir for stort. Utbrudd i skoler fører til veldig mange nærkontakter og karantener. I tillegg testes også alle nærkontaktene to ganger nå, opplyser Erik Bråthen, direktør for oppvekst i Sarpsborg kommune, i en pressemelding.

Han forteller at de ikke ser de samme smitteutbruddene i barnehagene, og at de derfor beholder gult nivå og vanlige åpningstider der.

I Halden besluttet kommuneoverlege Kjersti Gjøsund å sette ungdomsskolene og Halden videregående skole på rødt nivå, med varighet fram til påske.

– Etter en krevende tid, med økende smitte og svært mange i karantene de to siste ukene, er dette det riktige å gjøre nå, sier Gjøsund i en pressemelding.