Kongens sykmelding forlenges til og med 11. april

Kong Harald ble operert for en skadd sene i kneet 29. januar. Arkivfoto: Lise Åserud / NTB

NTB

Kong Harald har vært sykmeldt etter en kneoperasjon i slutten av januar. Sykmeldingen forlenges til og med 11. april.

Kongen ble innlagt på Rikshospitalet 29. januar og operert dagen etter for en skadd sene over høyre kne. Kongehuset opplyste da at operasjonen var vellykket.

Kongen har oppholdt seg på Kongsseteren, der han har fått fysioterapibehandling.

Sykmeldingen er en av flere kongen har hatt det siste halvannet året.

I september i fjor var han sykmeldt i en periode i forbindelse med en hjerteoperasjon, og i januar i fjor ble han sykmeldt som følge av svimmelhet.

Høsten i forveien førte en virusinfeksjon til sykmelding.

