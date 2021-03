Sola-ordfører ber om vaksinesamarbeid med Israel

NTB

Ordfører Tom Henning Slethei i Sola kommune i Rogaland har sendt et brev til Israels ambassadør til Norge angående muligheten til å handle vaksiner av landet.

– Israel ligger langt foran Europa og verden i vaksineringen, og om kort tid vil befolkningen være fullvaksinert. Da er det grunn til å tro at de vil ha en god del vaksiner til overs, sier Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) til Stavanger Aftenblad.

Han har nå sendt et brev til ambassadør Alon Roth. Ordføreren vet ikke om han har mulighet til å handle vaksiner på egen hånd, men sier det ikke skader å sjekke. Han peker også på at Danmarks og Østerrikes statsministre er i Israel denne uka for å se på mulighetene for vaksinesamarbeid.

– Sola må gi fra seg vaksiner, mens andre, deriblant Stavanger og Sandnes får beholde sine. Jeg reagerer på at vi blir behandlet ulikt i et felles bo- og arbeidsmarked. Norge får gang på gang levert for få vaksiner, men regjeringen gir ikke noe klart og tydelig svar på hva de gjør for å skaffe flere. Da må vi selv gjøre noe med saken, sier Slethei.