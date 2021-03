13.500 båtskader ble meldt inn i 2020

I fjor betalte norske forsikringsselskaper ut erstatninger på over 600 millioner kroner etter båtsmeller.

NTB

Pandemi, norgesferie og hjemmetid førte til at flere kjøpte seg båt i fjor. Samtidig økte antall båtsmeller med 25 prosent i 2020.

– Vi så tidlig at salget av båtforsikringer gikk kraftig opp i fjor vår. Corona, norgesferie og hjemmetid gjorde nok at mange oppfylte båtdrømmen, sier fagsjef for båt i Frende Forsikring, Edmond Wold Gaulen.

Tall fra Finans Norge viser at antallet båtskader økte med hele 25 prosent fra 2019 til 2020. Omtrent 13.500 båtskader ble meldt inn. I fjor betalte norske forsikringsselskaper ut erstatninger på over 600 millioner kroner etter båtsmeller, skriver Frende Forsikring.

– Det er enorme tall, men utviklingen stemmer godt overens med trenden vi så hos oss også, sier Wold Gaulen.

Forklaringen er mengden uerfarene førere på sjøen, samt at alle var i Norge, mener fagsjefen.

– Ferske båtførere mangler gjerne erfaring med kart og navigering, samt følelsen med når farten er for høy i gitte omgivelser. Grunnstøting er blant de vanligste skadene hos uerfarne førere. Skrog- og motorskader er klassikere, sier han.