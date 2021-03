Dødsbrann endte med påtaleunnlatelse for familiefar

NTB

Fire liv gikk tapt i dødsbrannen i Ytrebygda i Bergen i januar i fjor. Faren er ilagt en påtaleunnlatelse siden politiet mener det manglet røykvarslere i huset.

Ifølge statsadvokat Rudolf Christoffersen har etterforskningen vist at det var montert fire røykvarslere i huset da familien flyttet inn, men at de ikke lenger var montert da det brant, skriver Bergens Tidende.

– Vi mener siktede (faren, journ.anm.) har opptrådt uaktsomt ved ikke å sikre at røykvarslere var montert og virket slik de skulle. Som leietaker og bruker av boligen var det hans plikt etter brann- og eksplosjonsvernloven å sikre at røykvarslerne var montert og fungerte, sier Christoffersen.

Ferdig etterforsket

Påtalemyndigheten har ilagt faren en påtaleunnlatelse. Det betyr at påtalemyndigheten unnlater å reise tiltale selv om de mener straffskyld anses bevist.

– Gitt det tragiske utfallet mener jeg dette er en tilstrekkelig reaksjon, sier statsadvokaten.

Saken er ferdig etterforsket. Politiet har tidligere opplyst at brannen mest sannsynlig er forårsaket av en elektrisk feil i en skotørker.

Ifølge påtaleansvarlig Elisabeth Bru er skotørkeren undersøkt av Kripos, men det er ikke entydig slått fast at teknisk feil med den var årsaken til brannen.

Bistandsadvokat reagerer

En mor (41) og tre døtre på 7, 9 og 14 år døde på sykehus etter brannen 4. januar i fjor. Faren og én av sønnene overlevde boligbrannen. Den andre sønnen var på overnattingsbesøk.

Familiens bistandsadvokat, Ellen Eikeseth Mjøs, mener det er uforståelig at faren ilegges en reaksjon.

– At han nå holdes ansvarlig for å ha unnlatt å føre tilsyn med røykvarslere i boligen, oppleves som sterkt urimelig og en voldsom tilleggsbelastning som han burde ha vært spart for, skriver hun i en epost.