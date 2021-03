Studie: AstraZeneca-vaksinen mer effektiv enn antatt

NTB

Pfizer og AstraZeneca-vaksinen er begge svært effektive mot smittespredning og alvorlige sykdomsforløp, ifølge ny britisk studie.

– Disse resultatene viser at de to vaksinene har veldig likt effektivitetsnivå og ingen bevis for at den ene fungerer bedre enn den andre, sier Azra Ghani, professor i epidemiologi og leder for avdeling for smittsomme sykdommer ved Imperial College London i en pressemelding, ifølge Teknisk Ukeblad.

På grunn av lite dokumentasjon har AstraZeneca-vaksinen så langt ikke blitt anbefalt for personer over 65 år.

I aldersgruppen over 80 år er én dose av en av de to vaksinene nok til å være 80 prosent effektiv i å forhindre sykehusinnleggelse, ifølge studien fra den britiske helseetaten PHE.

Effektive

– De detaljerte dataene viser at beskyttelsen du får fra å få covid 35 dager etter første stikk, faktisk er litt bedre for Oxford-vaksinen enn Pfizer, sier Storbritannias helseminister Matt Hancock.

Begge vaksinene imidlertid «svært effektive» for å redusere coronainfeksjoner blant eldre over 70 år, ifølge studien.

Pfizer-vaksinen har gitt beskyttelse mot sykdommen mellom 57 og 61 prosent etter den første dosen, mens AstraZeneca-vaksinen gir beskyttelse på mellom 60 og 73 prosent, ifølge studien.

– Dette gir enda mer bevis som viser at vaksinen fungerer for å redusere infeksjoner og redde liv, sier Mary Ramsay, som er sjef for vaksineringen i PHE, i en uttalelse.

Ubrukte doser

Studien kommer samtidig som at Frankrike og Tyskland vurderer å gå tilbake på avgjørelsen om å ikke gi AstraZeneca-vaksinen til dem over 65 år.

Tirsdag oppga en tjenestemann i det franske helsedepartementet at bare en firedel av 600.000 AstraZeneca-doser som ble distribuert tidlig i februar, har blitt satt.

Landets helseminister Olivier Véran viser tirsdag til gode nyheter om AstraZeneca-vaksinen og sier de skal finne plass til den i sin vaksinestrategi.