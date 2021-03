Gyldendal lager ny versjon av «Hva visste Hjemmefronten?»

NTB

Gyldendal varsler en ny versjon av Marte Michelets omstridte bok «Hva visste hjemmefronten?» Det betyr ikke at de trekker den gamle, tross varsel om søksmål.

Forslagssjef for sakprosa, Reidar Mide Solberg i Gyldendal forteller at forlaget og Michelet vil gjennomgå de ulike påstandene, kravene og «motboka» «Rapport fra ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten?", en gjennomgang de håper å kunne ferdigstille i løpet av våren.

Deretter vil de skrive en ny utgave av boka, som da vil være gjennomgått setning for setning.

Planen er å utgi denne til høsten.

Derimot ønsker forlaget ikke å trekke den gamle versjonen av boka.

– For Gyldendal er det ikke et kommersielt anliggende at Hva visste hjemmefronten? blir stående i offentligheten, men et viktig prinsipielt spørsmål som dreier seg om ytringsfrihet og et informert offentlig ordskifte.

Det kommer fram i et brev fra Gyldendal som ble tilsendt etterkommernes advokat, John Christian Elden.

22. februar ble det kjent at familier og etterkommere av motstandsfolk som blir omtalt i Marte Michelets bok «Hva visste Hjemmefronten?» ville stevne Gyldendal forlag, på grunn av påstander som kommer fram i boka. Hovedkravet var at boka skulle trekkes tilbake, og forlaget fikk frist 1. mars til å svare på påstandene.

I det juridiske svaret på varselet om søksmål, skriver Schiøtz at kravet er grunnløst.