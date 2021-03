Påstand om tolv års fengsel i overgrepssak i Stavanger

Rettssaken ble avsluttet i Stavanger tingrett fredag. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Aktor har lagt ned påstand om tolv års fengsel for Stavanger-mannen som er tiltalt for overgrep mot to gutter over en årrekke tidlig på 2000-tallet.