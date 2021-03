Oslo strammer inn smitteverntiltakene neste uke

NTB

Oslo innfører strengere smitteverntiltak neste uke, opplyser helsebyråd Robert Steen (Ap) til Dagbladet. Målet er å skjerme barn og unge fra innstrammingene.

– Vi har den siste tiden sett oppsving i smitte. Den treffer hele byen og både ungdom og voksne. Vi er bekymret over den økende smitten nå, spesielt fordi mange trolig har det muterte viruset. Oslo har de strengeste tiltakene i landet, det har vi hatt lenge, og det vil vi fortsette med, sier Steen til avisa.

Hva slags tiltak det er snakk om, er foreløpig ikke kjent, men byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier byen vil forsøke å skjerme barn og unge.

– Selv om vi har gjort noen lettelser i tiltakene for denne gruppen i tett dialog med de nasjonale helsemyndighetene, har vi hele tiden vært tydelig på at nye innstramminger kan komme. Det er smittesituasjonen som bestemmer, sier Johansen til Avisa Oslo.

Vurderer tiltak i helgen

I hovedstaden er smittetallet det høyeste på over tre måneder, og R-tallet ligger på 1,4, mot 1 for hele landet.

– Slik situasjonen er nå, ser ikke byrådet noen annen utvei enn å skjerpe den sosiale nedstengingen av Oslo, understreker byrådslederen.

Han sier byrådet i løpet av helgen skal se på hvilke tiltak som skal skjerpes inn, og om det skal innføres nye tiltak. Vurderingene vil bli gjort i tett samarbeid med nasjonale helsemyndigheter.

Det er den britiske varianten som er i ferd med å bli dominerende på Østlandet. Den sprer seg lettere og er derfor vanskeligere å få kontroll over.

Bydel ber om innstramming

Bydel Nordstrand i Oslo ba fredag om at coronatiltakene i hovedstaden skjerpes etter en voldsom økning i smittetallet den siste uken.

Sist fredag hadde bydelen 80,1 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, mens tallet var 171,6 en uke senere – altså mer enn det dobbelte. Bydelsoverlege Tanja Karoline Tomasevic betegner utviklingen som urovekkende. Hun sier til Dagbladet at situasjonen er krevende, men understreker at de har kontroll.

– Vi har flere smitteutbrudd i bydelen, men vi har kontroll på smittevei og de som er berørt, sier hun.

Ungdommer smittet på fester

Fredag ettermiddag ble det meldt om 17 personer som er koronasmittet etter et utbrudd i Røa menighetsbarnehage i bydel Vestre Aker i Oslo. Bydelsoverlege Åse Ruth Eggemoen sier til Avisa Oslo at smitten øker blant unge i bydelen, noe hun knytter til flere ungdomsfester.

– Det er en del smitte blant ungdommer relatert til flere fester som har vært flere steder i byen, både i bydel Vestre Aker og andre bydeler, sier hun.

Helsebyråd Robert Steen sier han er urolig for hva vinterferien kan føre til og ber innbyggerne som kommer hjem fra andre steder, om å teste seg.