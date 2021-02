Nasjonal sikkerhetsmyndighet advarer mot vaksinesvindel

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har sendt ut en nasjonal anbefaling for å forberede befolkningen på vaksinesvindel. Onsdag anmeldte Nannestad kommune et svindelforsøk.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og flere av landets kommuner har advart mot vaksinesvindel den siste tiden.

I januar skal en person fra Nannestad ha blitt oppringt av en kvinnelig svindler, som utga seg for å være ansatt i kommunen.

For å få vaksinen, måtte den fornærmede gå inn på en nettside og legge inn informasjon.

– Kan ramme hvem som helst

Personen som ble kontaktet ringte kommunen, og det ble fort konkludert med at dette var et forsøk på svindel.

– Det er alltid uheldig at sånne ting forekommer, men sånn er samfunnet dessverre blitt. Det er noen som prøver å utnytte situasjonen og få noe ut av det, gjerne økonomisk. Jeg tror dette kan ramme hvor som helst, og hvem som helst, sier Runar Nilsen, konstituert kommunedirektør i Nannestad kommune, til Romerikes Blad.

Nannestad kommune valgte å anmelde saken.

Også i Lørenskog skal kommunen ha blitt kontaktet av en person som var blitt forsøkt svindlet. Det opplyser kommunen på sine egne nettsider.

Frykter svindelmarked

Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) frykter det skal bygge seg opp et marked for vaksinesvindel i Bodø.

Til Avisa Nordland presiserer hun at det kun er kommunen som tilbyr vaksinering, og den foregår på Bodø Storsenter.

– Dersom noen skulle få andre tilbud, må de pent takke nei og gjerne kontakte oss i kommunen. Vi har ikke opplevd til nå at noen har fått det, men det er en generell anbefaling til folk at man er klar over at det finnes noen som ønsker å tulle med dette, sier ordføreren.

Forskjellige metoder

Ifølge NSM bruke svindlerne flere forskjellige kommunikasjonskanaler for å nå frem til ofrene. Telefonoppringninger, tekstmeldinger, e-poster og meldinger via sosiale medier er blant metodene som er brukt.

Her er noen av metodene NSM mener du kan forvente, dersom noen forsøker å svindle deg: