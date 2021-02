18-åring tiltalt for drapsforsøk i Oslo

NTB

En 18-åring er tiltalt for drapsforsøk etter en skyteepisode på Bjølsen i Oslo i januar i fjor.

Han er også tiltalt for grov uriktig anklage, skriver Avisa Oslo. 18-åringen skal i et politiavhør ha forsøkt å pådra en annen person skylden for drapsforsøket.

Mannen er tiltalt for å ha avfyrt to skudd som traff en annen mann i høyrearmen 10. januar 2020. Samme kveld ble en 21-åring skutt og drept i Prinsdal, men politiet fant ingen sammenheng mellom hendelsene.

Bjølsen opplevde en annen skyteepisode for en drøy uke siden. En annen 18-åring er siktet for drapsforsøk. Han er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Også i sommer var det skyting på Bjølsen. Ingen kom til skade.