NTB

Det er registrert 24 nye coronasmittede i Kristiansand det siste døgnet. Det er seks færre enn dagen før.

Foreløpig er 39 nye nærkontakter satt i karantene, opplyser kommunen på sine nettsider.

Smitteveien er kjent for 19 av de smittede. De fem siste har foreløpig ukjent smittevei, og kommunen jobber med å kartlegge nærkontaktene rundt disse.

Av de nye smittede er 14 nærkontakter som alt var i karantene, én smittet på et sykehjem, to på en privat fest, mens to er importsmitte.

Det er en krevende situasjon for smittesporingsteamet, skriver kommunen.

Totalt er nå 274 smittet i Kristiansand.