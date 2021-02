900 elever og ansatte i coronakarantene i Røyken

NTB

En elev ved Røyken videregående skole i Viken har fått påvist den britiske coronamutasjonen. Det gjør at nærmere 900 elever og ansatte må i karantene.

Ifølge Drammens Tidende ble dette bestemt i dialog mellom skolen og Asker kommune mandag kveld.

– Det er umulig på nåværende tidspunkt å si sikkert hvem denne eleven har vært i kontakt med, så derfor settes hele skolen midlertidig i karantene, sier rektor Laila Johanne Handelsby.

Én klasse ble satt i karantene fredag, da eleven fikk påvist coronasmitte, og det var først mandag det ble klart at tilfellet er av den britiske varianten.

– Eleven er i hjemmekarantene, men vi har ikke full oversikt over smitteveiene ennå. Derfor setter vi nå, i samarbeid med skoleledelsen og i tråd med rådene fra Folkehelseinstituttet, hele skolen i midlertidig karantene for så raskt som mulig å skaffe oss oversikt over situasjonen, sier kommuneoverlege Meera Grepp til Budstikka.

Skolen har ca 800 elevplasser fordelt på 38 klasser og 130 ansatte.