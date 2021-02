Russland avdramatiserer: – Lav risiko for militær konflikt i Arktis

– Likevel viser en analyse av de militære aktivitetene i de kystnære landene at ingen i Arktis forbereder seg på en væpnet konflikt, sier Nikolay Korchunov, ambassadør i Russlands Senior Arctic Official (SAO). På bildet sees russiske soldater fotografert i Arktis.

Nordområdene er av stor strategisk betydning for USA, Nato og Russland. Det pågår en kontinuerlig kamp om tilgang til og kontroll med viktige ferdselsesårer til havs.

Fra russisk hold kommer det klare signaler og et ønske om å holde et lavt konfliktnivå.

– Det er ingen problemer som krever en militær løsning i Arktis. Alle spørsmål kan og må løses ved forhandlingsbordet, sier Nikolay Korchunov, ambassadør i Russlands Senior Arctic Official (SAO), til nyhetsbyrået RIA Novosti, skriver The Barents Observer.

Var ingemannsland



En soldat patruljerer den russiske nordlige militærbasen på Kotelny-øya, utenfor den arktiske sirkel 3. april 2019. Basen er viktig for fremtidige militære installasjoner i Arktis og Russlands ønske om å styrke sin tilstedeværelse i Arktis.

Helt til årene etter første verdenskrig var store deler av Arktis ingenmannsland. I 1925 trådte en internasjonal traktat i kraft som ga Norge overhøyhet over Svalbard. I 1929 ble også Jan Mayen lagt inn under Norge.

Sovjetunionen erklærte i 1926 å ha overhøyhet over alt land i sektoren mellom meridianene 32° 04ʹ ø.l. og 168° 50ʹ v.l, som også inkluderer Frans Josef Land, ifølge Store norske leksikon.

I Russland er det anlagt flere havnebyer og en rekke stasjoner langs Nordøstpassasjen. Ved hjelp av isbrytere holdes den nordlige sjøruten åpen store deler av året for at landets havner i nord kan nåes med skip året rundt.

– Risikable utenlandske manøvrer

Denne uken ble det kjent at USA skal utplassere flere langtrekkende bombefly i Norge i en måneds tid. Dette har provosert Russland.

– Vi registrerer med bekymring hvordan Norge stiller sitt territorium til disposisjon for risikable utenlandske manøvrer, skriver den russiske ambassaden.

Under den digitale konferansen Arctic Frontiers ga statsminister Erna Solberg (H) uttrykk for at Norge ønsker stabilitet og samarbeid i Arktis, men advarte samtidig mot at Russlands økende militæraktivitet er en utfordring.

– Økte geopolitiske spenninger kan påvirke Arktis

– Vi ser at det er utfordringer, først og fremst på grunn av Russlands økende militære aktivitet i nord. Det kan ikke utelukkes at økte geopolitiske spenninger kan påvirke Arktis, sa Solberg.

Hun viste til at alle de arktiske statene er enige om å respektere folkeretten og rammeverket for flernasjonalt samarbeid.

– Det er fortsatt et veldig levende internasjonalt samarbeid selv etter 25 år. Det sier noe om landenes vilje til å investere i Arktisk råd. Det er en bragd å bringe sammen åtte land til tross for andre uenigheter. Men vi må ikke ta det for gitt at det skal fortsette slik, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) under Arctic Frontiers.

– Ingen i Arktis forbereder seg på en væpnet konflikt

Under intervjuet med RIA Novosti viser Nikolay Korchunov til klimaendringer og nye muligheter for utvinninng av naturressurser som hovedårsak til at den militære aktivitetene i Arktis har økt.

Han peker spesielt på de nye globale transportkorridorene langs den nordlige sjøveien ettersom den arktiske havisen fortsetter å trekke seg tilbake.

– Likevel viser en analyse av de militære aktivitetene i de kystnære landene at ingen i Arktis forbereder seg på en væpnet konflikt, understreker Korchunov, ifølge The Barents Observer.

