Opposisjonspartier vil at bostøtte skal inkludere dyrere strøm

Både SV og Rødt mener at regjeringen må la bostøtteordningen inkludere strøm og linjeleie etter store prishopp på strøm.. Foto: Paul Kleiven / NTB

NTB

Flere opposisjonspartier på Stortinget mener at strøm og nettleie må inkluderes i ordningen for bostøtte. Årsaken er nye prishopp på strøm.

De siste dagene har strømprisene vært dyrere enn på lenge. Tirsdag nådde kilowattprisen en topp på 1,52 kroner mellom klokka 8 og 9. Kun ti ganger tidligere har strømprisen vært høyere i Oslo, skriver VG.

De høye strømprisene kan få konsekvenser for mange, mener Rødt og SV.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener regjeringen må ta grep og øke bostøtten, og SVs Karin Andersen mener at regjeringen stiller seg for avventende i spørsmålet.

I 2019 ble bostøtten økt på grunn av høye strømpriser. Da fikk mottakerne 2.950 kroner mer i støtte. I dag er det bare pensjonister som får strømprisen bakt inn i bostøtteordningen.

– Boligmarkedet i Norge er en forskjellsmaskin av en annen verden, sier Karin Andersen. Hun peker på at nettleie også er en vesentlig kostnadsfaktor for mange lavtlønnede, og at dette derfor også burde dekkes av støtteordningen.

Andersen vil derfor ha en ordning som tar høyde for svingninger i folks strømutgifter.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) åpner for målrettede tiltak, men mener det vil være fornuftig å avvente prisutviklingen utover vinteren.