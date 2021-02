NTB

Boligprisene steg med 3,2 prosent i januar. Med det har boligprisene steget med 8,6 prosent de siste tolv månedene.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent i januar, viser nye tall som Eiendom Norge la fram onsdag.

Dermed fortsetter den sterke prisutviklingen i boligmarkedet i januar som ventet.

– Spesielt sterk oppgang var det på Østlandet, Sørlandet og Sør-Vestlandet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

I Oslo har det vært utbredte innslag av kupping og hete budrunder. Lauridsen advarer mot å kuppe boliger og strekke seg langt i budrunder.

– Historisk ser vi at det gjør risikoen for tap stor. I takt med at renten skal opp, slik Norges Bank har varslet, vil boligprisutviklingen bli mer moderat. Selv med nullrente er det et tak for hvor mye boligprisene vil kunne stige, sier Lauridsen.

Det ble solgt 6.903 boliger i Norge i januar, som er færre enn samme måned i fjor. Det ble også lagt ut færre boliger til salgs.

– Det ble solgt markant færre boliger i januar sammenlignet med samme periode i fjor. Vi venter imidlertid at både nye boliger på markedet og antall salg vil stige de kommende månedene, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 60 dager å selge en bolig i januar 2021, som er det samme som i desember 2020. Kortest salgstid hadde Oslo med 22 dager, og lengst salgstid hadde Ålesund og omegn med 87 dager.