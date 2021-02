Reiseselskap ser et hopp i bestillinger til utlandet

– Jo senere på sommeren og høsten, desto bedre er bookingene sammenlignet med 2020, sier Vings norgessjef Marie-Anne Zachrisson til Dagens Næringsliv.

Det mest populære reisene går til Middelhavet og Kanariøyene.

Selskapet ser også at bestillingen for høstferien går bra, og det selger allerede mer enn på et normalår.

Ving gikk med underskudd i 2019, men eierne har lagt inn mer penger og banken har også hjulpet til. Den samlede støtten utgjør 400 millioner kroner.

Mange reisende har lenge vært avventende. De har villet se utbredelse av vaksine, reiseråd fra norske myndigheter og restriksjoner ute i Europa.

Ving eies av hotellinvestoren Petter Stordalens Strawberry Group, fondene Altor og TDR Capital.