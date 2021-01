Regjeringen ber folk i Østfold-regionen forberede seg på strengere smitteverntiltak

Halden kommune varsler justeringer i lokale coronatiltak som følge av et smitteutbrudd. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Folk i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad og kommunene rundt må forberede seg på at det i løpet av søndag kan bli innført strenge tiltak, varsler helseministeren.

Sarpsborg, Halden og Fredrikstad har selv bedt regjeringen innføre lokale coronatiltak, melder VG. Bakgrunnen er et smitteutbrudd som har sitt utspring i en ishall i Halden.

Folkehelseinstituttet regner med at alle som ble smittet i ishallen forrige lørdag, har den mer smittsomme britiske varianten, opplyser overlege Preben Aavitsland til TV 2.

En medarbeider ved Sykehuset Østfold har også fått påvist denne varianten, ifølge VG.

– Folk i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og kommunene rundt må følge med på nyhetene i kveld. Det kan bli tiltak i hele denne regionen som følge av dette utbruddet, sier helseminister Bent Høie (H) til TV 2.

Modell fra Nordre Follo

Han sier departementet jobber med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og viser til at myndighetene allerede har modellen for tiltak som er brukt i Nordre Follo og Oslo-regionen.

– Når kommunene har bedt om den hjelpen, skal de få den hjelpen i løpet av kvelden. Vi skal lage retningslinjer for disse kommunene som gjør at dette blir koordinert og felles, sier Høie.

Han mener imidlertid at kommunene alt har lagt et godt fundament ved å sørge for å teste folk, smittespore og sette folk i isolasjon og karantene. Dette er de viktigste tiltakene uavhengig av hvilken variant av viruset folk er smittet av.

30 smittede

Søndag ble det kjent at den fryktede britiske virusmutasjonen er påvist i allerede positive coronaprøver fra Moss, Sarpsborg og Halden. I Moss er det bekreftet tre tilfeller, mens Sarpsborg og Halden har fått påvist ett tilfelle hver. Til sammen har så langt 30 personer testet positivt for corona i dette utbruddet, men det er altså ikke endelig bekreftet at alle har den britiske mutanten.

De berørte kommunene er i møter med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren søndag kveld.