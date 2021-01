Utenlandske idrettsutøvere slipper ikke inn i Norge

NTB

Utenlandske idrettsutøvere kan ikke regne med å få slippe inn i Norge med de strengere innreisereglene regjeringen presenterte onsdag.

Fredag åpnet regjeringen, mot Helsedirektoratets anbefaling, for at det kan gjøres unntak fra karantenebestemmelsene slik at det kan arrangeres en rekke verdenscuprenn i Norge i februar og mars.

Onsdag stengte statsminister Erna Solberg for denne muligheten da hun presenterte tiltak som i praksis er å stenge grensene til utlandet.

– Nei, det er ikke laget åpning for at kulturpersonligheter eller idrettsutøvere eller andre får unntak fra disse reglene, sa statsminister Erna Solberg.

Reglene vil bli vurdert på nytt om to uker og er i samsvar med anbefalingen til Helsedirektoratet.

Det skal etter planen arrangeres rundt 30 enkeltkonkurranser i verdenscupen i langrenn, hopp, kombinert og alpint i februar og mars. Det første skal arrangeres i Lillehammer 12.-14. februar.

I tillegg skal blant annet Molde møte tyske Hoffenheim i europaligaen 18. februar.

Håndballaget Vipers i Kristiansand har allerede fått flere mesterligaoppgjør utsatt. Laget har bare spilt seks kamper i sin gruppe. Det europeiske håndballforbundet (EHF) har sagt at kamper i gruppespillet må spilles før 14. februar.

Vålerengas kvinnelag skulle møtt Brøndby i mesterligaen 7. februar, men nå ser det ut til at den kampen spilles på nøytral bane på Kypros 10. februar.