To personer i 80-årene skadd i knivstikking i Sør-Varanger – mann i 50-årene pågrepet

NTB

To personer i 80-årene er skadd, den ene tilsynelatende alvorlig, i en knivhendelse i Bjørnevatn i Sør-Varanger. En mann i 50-årene er pågrepet.

Politiet varsler at begge de skadde er fraktet til sykehus, og at det fremstår som alvorlige skader for den ene.

Det er en familierelasjon mellom de involverte personene, skriver politiet i Finnmark på Twitter.

– Vi pågrep en mann i 50-årene, og det er to personer som er fraktet til sykehus med skader. Det er brukt kniv mot begge. Den ene fremstår som alvorlig skadd, sier operasjonsleder Jørgen Haukland Hansen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Han vil ikke gå inn på hvilken familierelasjon det er mellom de involvert. Hendelsen skjedde i en privatbolig.

– Vi har startet både teknisk og taktisk etterforskning, sier Hansen.