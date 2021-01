Høyeste antall drap på sju år i Norge

NTB

Med 31 drepte fordelt på 28 drapssaker var 2020 det verste drapsåret på sju år. Men trenden er svakt fallende, ifølge Kripos.

Til sammen 34 gjerningspersoner ble siktet for drap i fjor – 30 menn og fire kvinner. Ingen av dem er så langt dømt, viser Kripos' årlige statistikk.

Av 31 drapsofre er 16 menn og 15 kvinner. De fleste drapene i Norge skjer i private hjem og i de fleste sakene er det en relasjon mellom gjerningsperson og offer. I halvparten av sakene ble kniv brukt som drapsvåpen.

Tre av drapssakene som ble etterforsket av politiet var dobbeltdrap, viser oversikten.

– Drapstallene i Norge fortsetter å holde seg lave sammenlignet med våre naboland, sier leder Vibeke Syversen for voldsseksjonen i Kripos.

Kripos' oversikt strekker seg 30 år tilbake i tid, og viser at selv om 2020 var det verste drapsåret på sju år, blir det gjennomgående færre drapssaker årlig her i landet. Syversen poengterer overfor NRK at i et tiårsperspektiv ligger 2020 på gjennomsnittet. Hun vurderer fjorårets utviklingen som en naturlig variasjon.

– For Norge ser vi en svakt synkende trend for drapssakene, sier hun.