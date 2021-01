NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

372 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 372 koronasmittede i Norge. Det er 59 færre enn dagen før og 82 færre enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt registrert 60.259 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Uværet i bevegelse nordover

Mens Nordland fikk føle de sterkeste naturkreftene i går, har ekstremværet Frank sterkeste vindkast nærmet seg Troms i natt.

Den kraftigste vinden ventes mellom klokka 6 og 8, forteller vakthavende meteorolog Jon Austerheim Vervarslinga i Nord-Norge.

Forsvarsminister-prosess går videre

Begge kamrene i Kongressen i USA gir grønt lys for å frita general Lloyd Austin fra kravet om sju år mellom aktiv tjeneste i det militære og en politisk stilling. Han gikk av med pensjon i 2016.

Det åpner for at den videre godkjenningen av nominasjonen av Austin som USAs nye forsvarsminister, skal gjennomføres i dag. Austin blir USAs første svarte forsvarsminister dersom nominasjonen godkjennes.

FBI-sjefen fortsetter

USAs president Joe Biden beholder Chris Wray som FBI-sjef, opplyser Det hvite hus. Wray ble utnevnt av Bidens forgjenger Donald Trump.

FBI-sjefer velges for ti år av gangen. Et unntak var da Trump sparket James Comey i 2017. Comey var FBI-sjef i fire år. Wray ble utnevnt i 2017 og har fortsatt seks år igjen av perioden.

Oksygenmangel i Mexico

Mexico registrerte siste døgn 22.339 nye smittede, det høyeste døgntallet siden pandemiens utbrudd. Samme døgn registrerte myndighetene 1.803 koronarelaterte dødsfall.

Sprengt kapasitet på mange sykehus gjør at mange koronasyke må få pleie i sine egne hjem, men mangel på oksygen og oksygentanker gir bekymring. Regjeringen varsler derfor at produksjon av medisinsk oksygen skal prioriteres foran industriell oksygenproduksjon, og regjeringen åpner også for import av oksygentanker fra utlandet.