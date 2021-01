Fredrik Skavlan tapte rettssak mot tømrer

NTB

Programleder Fredrik Skavlan må ut med 550.000 kroner til en tømrermester etter at han tapte rettssaken om arbeid tømreren hadde utført i hans villa i Oslo.

Fredrik Skavlan må også betale tømrermester Kjetil Eriksens sakskostnader på 294.000 kroner, skriver Dagbladet.

Rettssaken gikk i Oslo tingrett i desember etter at tømrermesteren saksøkte Skavlan for 550.000 kroner for manglende betaling for utført arbeid på programlederens villa i Oslo.

Skavlan holdt tilbake betalingen fordi han mente arbeidet var dårlig utført, og gikk også til motsøksmål og krevde kontrakten hevet.

I motsøksmålet krevde Skavlan å få betalt 341.000 kroner av Eriksen, som er beløpet han allerede har betalt for arbeidet, pluss beløpet han betalte for å fullføre arbeidet gjennom en annen leverandør.

Retten mente at Skavlan ikke hadde krav på prisavslag eller heving av kontrakten, og at han ikke hadde gitt Eriksen nok tid til å rette opp skadene. Eriksen ble også frifunnet i motsøksmålet.