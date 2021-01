Foto: Delcia Lopez / The Monitor via AP / NTB

NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Trump har aldri hatt så lav støtte

Donald Trump har historisk lav støtte i befolkningen like før han går av som president. Ifølge Gallups siste måling er kun 34 prosent fornøyde med ham. I snitt har han hatt støtte fra 41 prosent gjennom perioden.

Det er fire prosent lavere enn noen av forgjengerne hans i tiden Gallup har ført statistikk, tilbake til 1938.

FBI etterforsker militsgrupper for opprøret

Flere personer knyttet til høyreekstreme militsgrupper er pågrepet de siste dagene, og natt til tirsdag skrev New York Times at FBI er i ferd med å dreie etterforskningen av opprøret i Washington 6. januar over mot militsgruppene.

Det dreier seg blant annet om gruppene Oath Keepers og Three Percenters.

Koronatrenden er nå synkende her i landet

Det siste døgnet er det registrert 383 koronasmittede i Norge. For første gang på over en måned er smittetrenden synkende her i landet, ifølge VGs oversikt.

Tallet for det siste døgnet er 177 flere enn dagen før, men 46 færre enn samme dag i forrige uke. I alt var det ved midnatt registrert 59.034 koronasmittede personer.

Pellegrino drar til Saudi-Arabia

Kristiansunds Amahl Pellegrino bekreftet sent i går kveld at han er klar for Damac FC, som spiller i den saudiarabiske toppdivisjonen.

Pellegrino var en av Eliteseriens største profiler i fjor, og endte med sine 25 mål på annenplass på toppscorerlisten bak Bodø/Glimts Kasper Junker. Utenfor banen frontet han en kampanje mot rasisme som hele Fotball-Norge stilte seg bak.

Brann i Bærum – flere ble evakuert

Det brøt i natt ut brann i taket på et industribygg i Hamang Terrasse i Bærum. Flere personer evakuerte seg selv.

Brannvesenet og politiet meldte om brannen noe før klokka 2.30. Rundt én time senere var den slukket. Det dreide seg om et toetasjes industribygg med kontorlokaler.

Bil i lyktestolpe i Oslo – strømbrudd i området

En bil kjørte sent i går kveld i en lyktestolpe i Maridalen i Oslo. Dette førte til at en rekke kunder mistet strømmen.

På det meste var 253 kunder uten strøm, ifølge Elvias oversikt.