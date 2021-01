Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen fra mandag ettermiddag

Grensekontrollen mot Sverige i Meråker vil fortsatt være åpen, med obligatorisk testing for folk som skal inn i landet. Kontrollposten er plassert noe vest for riksgrensen, i Meråker kommune og er betjent av Heimevernet og Politi. Fra og med torsdag 7. Januar har det vært koronatest i et drive-through-telt på kontrollpunktet.

NTB

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt, fra mandag 18. januar klokken 17.

– Norge har et av de strengeste systemene for innreise og testing i Europa, og nå strammer vi ytterligere inn for å begrense importsmitten. Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Hittil har personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt, måttet teste seg for covid-19 så snart som mulig og senest 24 timer etter ankomst til Norge.

Fra mandag klokken 17 må testen gjennomføres ved grenseovergangsstedet i Norge. Dermed kan ikke lenger personer velge å gå forbi teststasjonen på flyplasser, havner eller grenseovergangssteder på veier for å heller teste seg i hjemkommunen. Fra mandag ettermiddag må testen skje ved grensepasseringen.

Seks grenseoverganger stenges

– Vi ønsker å styrke kontrollen på grensen, og derfor stenger vi ytterligere seks grenseoverganger. Nå må alles som skal teste seg ved innreise gjøre det ved grensen. Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell. I tillegg vil man bortvise personer som blir tatt med falske covid-19 tester, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Det er kun kapasitet til å coronateste folk som kommer inn i landet på 28 av 38 åpne grenseoverganger.

Av de ti grenseovergangene som i dag ikke har teststasjon, vil seks bli stengt. Disse er Neiden/Sør-Varanger, Narvik lufthavn Evenes, Sandvika/Ådalsvollen, Kristiansund lufthavn Kvernberget, Molde lufthavn Årø og Linna/Åsnes.

Det vil bli opprettet et begrenset testtilbud på de resterende fire grensestasjonene i Tana, Karasjok, Kautokeino og Røros, hvor det i dag ikke finnes testkapasitet.

Jensen: Forventer ressurser

Frp-leder Siv Jensen er glad for at regjeringen nå innfører obligatorisk grensetesting, slik Mæland så sent som onsdag denne uka sa at regjeringen hadde mål om. Frp har siden august i fjor foreslått obligatorisk testing på grensen.

– Det er bra at regjeringen nå signaliserer at de har tatt forslaget om dette fra Frp på alvor. Men det er like viktig at de nå får kontroll på at disse også følger opp karantene etter testen. Dette har vi ikke sett svar på ennå. Nå må det håndheves i praksis og ikke bare på papiret. Vi forventer derfor at det settes inn ressurser til å følge opp og at det tas kontroll på alle grensepasseringer til Norge, sier Jensen.

Frp-lederen understreker at partiet gjentatte ganger har bedt regjeringen om å få kontroll med den økende importsmitten.

For en uke siden gjentok partiet krav om å styrke bemanningen av grensestasjoner for å teste innreisende til Norge, obligatorisk coronahotell for utenlandsk arbeidskraft med registrering og kontroll, samt at man ikke skal akseptere attest om coronatest fra hjemlandet.

Kun i åpningstiden

Det nye og strengere testregimet ved innreise betyr at personer som må teste seg, kun kan komme over grensen og inn i landet i det tidsrommet hvor det er et tilgjengelig testtilbud på den enkelte grensestasjonen.

Grensestasjonen vil være stengt for disse utenom åpningstiden. Andre personer som er unntatt kravet om test på grensen, kan passere i den øvrige åpningstiden hvor grensestasjonen er bemannet, men ikke har testtilbud.

– Jeg vil understreke viktigheten av at det digitale innreiseregistreringsskjemaet fylles ut før man ankommer Norge. I tillegg må eventuelle utenlandske arbeidstakere ha fått bekreftet egnet oppholdssted av arbeidsgiver. Det må bekreftes ved innreise, sier Mæland.

Ved grenseovergangen på Svinesund vil det ta noen flere dager før testkapasiteten er god nok til at alle kan teste ved denne grenseovergangen. Det er derfor gitt et midlertidig unntak som gjør at personer med fast bosted i Norge kan teste seg et annet sted enn på grenseovergangsstedet så snart som mulig og senest innen 24 timer, dersom ventetiden på test ved grenseovergangsstedet er over en time. Dette unntaket vil bli opphevet så fort testkapasiteten er god nok på Svinesund.