Kongeparet prioritert på grunn av sin rolle

NTB

Kongeparet ble prioritert i vaksinekøen ut ifra sin rolle, men også fordi de er i risikogruppen på grunn av sin alder, opplyser helseministeren.

Kong Harald og dronning Sonja, begge 83 år gamle, ble vaksinert onsdag. Det samme ble kongens søster, prinsesse Astrid (88).

– Jeg er glad for at de takket ja til å få den første dosen i dag. Det tror jeg også den norske befolkningen har stor forståelse for, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens coronapressekonferanse onsdag.

– Kongeparet har fått vaksinen ut ifra sin rolle. Vi har også medlemmer av kongefamilien som er i en risikogruppe, blant annet ut ifra alder. Dette er regjeringens beslutning, understreket Høie.

Han opplyste at statsministeren ikke har ytret ønske om å gå foran i vaksinekøen, og det er heller ikke aktuelt for noen andre i regjeringen, opplyser Høie.