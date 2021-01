Kong Harald og dronning Sonja har tatt coronavaksinen

NTB

Kong Harald og dronning Sonja fikk hver sin første dose av koronavaksinen onsdag.

– Kongeparet vil få neste vaksine om tre uker, sier assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen til NTB.

Også prinsesse Astrid ble vaksinert onsdag, skriver NRK. Kongeparet og prinsessen er henholdsvis 83 og 88 år gamle, noe som gjør at de er i risikogruppen for alvorlig covid-19-sykdom.

Siden trioen skal få neste dose om tre uker, har de fått Pfizer-vaksinen. Moderna-vaksinen, som ankom Norge tirsdag, tas i to doser med fire ukers mellomrom.

Isolert under pandemien

Kong Harald og dronning Sonja måtte i karantene etter å ha kommet hjem fra statsbesøk i Jordan like før Norge ble stengt ned 12. mars i fjor.

I Harald Stanghelles bok «Kongen forteller» sier kongen imidlertid at han selv ikke har vært bekymret for å bli smittet av koronaviruset.

– Vi merket savnet etter å klemme dem vi er glade i. Vi fikk jo heller ikke lov til det. Selv har jeg vært så isolert at jeg ikke har vært redd for å bli smittet, sa kongen, men la til at han er fullt klar over at han absolutt er i risikogruppen.

Imponert over folket

Selv om koronaviruset har snudd samfunnet på hodet, er kongen stolt over sitt folk under pandemien.

– Veldig imponert. Norge og nordmenn har tatt det bra. Jeg må si det. For det er ikke småtterier dette som vi har vært utsatt for. Vi har vel lært at i slike kriser er det lurt å stå sammen.

Kongeparet ble testet for korona i slutten av november etter at en ansatt på Slottet fikk påvist covid-19. Ingen andre ble smittet, og kongefamilien har for øvrig holdt seg smittefri gjennom pandemien.