Kronprins Haakon blir beskytter for Frivillighetens år

Kronprins Haakon blir høy beskytter for Frivillighetens år 2022. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Kronprins Haakon har sagt ja til å være høy beskytter for Frivillighetens år 2022.

Regjeringen har bestemt at 2022 skal være Frivillighetens år, og Frivillighet Norge har fått i oppdrag å lede arbeidet med gjennomføringen av året.

– Vi skal feire Norges viktigste lagarbeid sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Han sier han er både stolt og beæret over at kronprins Haakon har sagt ja til å være kongelig beskytter for Frivillighetens år 2022.

Mer enn tre av fire nordmenn er medlem av minst én frivillig organisasjon og over halvparten er givere og støttespillere. De frivillige skaper verdier for nærmere 80 milliarder kroner årlig, ifølge tall fra Frivillighet Norge.

– Kronprins Haakons ja er et flott startskudd for vårt videre arbeid med å gjøre Frivillighetens år 2022 til en storslått markering! sier Slotterøy.