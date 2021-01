Vedum vil ha Ap og Frp med på å tvinge fram mer koronahjelp

NTB

Hvis ikke regjeringen selv kommer med mer krisehjelp til koronarammede bedrifter og arbeidstakere, må Sp, Ap og Frp ta grep på Stortinget, mener Sp-lederen.

– Sp, Ap og Frp har flertall i Stortinget. I vår var det helt avgjørende at det etter den første krisepakken var Sp, Ap og Frp, og etter hvert SV, som snakket sammen, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– Det som skjedde da, var det samme som nå: Strenge smitteverntiltak, men en regjering som ikke hadde gjort jobben ferdig for å trygge de arbeidsfolkene, bedriftene og selvstendig næringsdrivende som blir berørt, mener han.

På toppen av allerede harde restriksjoner for å hindre smittespredning kom regjeringen søndag med enda flere tiltak. Blant grepene er svært strenge regler for private sammenkomster, nasjonalt skjenkeforbud, rødt nivå i skolene og en anmodning om å unngå unødvendige reiser.

Vedum understreker at storsamfunnet må stille opp for dem som blir uskyldig rammet av nødvendige smittevernrestriksjoner.

Tre krav

Opposisjonen på Stortinget er urolig for at regjeringen ikke raskt nok kommer næringsliv og befolkning til unnsetning. Mandag ble statsminister Erna Solberg (H) bedt om å komme til Stortinget og redegjøre om situasjonen.

Vedum lanserer nå tre konkrete grep han mener regjeringen må ta for å motvirke negative, økonomiske følger av smitteoppblomstringen:

* Maksimal permitteringsperiode bør utvides fra 12 til 18 måneder.

* Antall dager arbeidsgiver må betale ved permittering av ansatte, må kuttes ned fra ti til fem dager.

* Dagens kompensasjonsordning for koronarammede bedrifter, som gjelder til 1. mars, må forlenges over sommeren.

– Regjeringen må si at den varer til over sommeren, slik at det blir forutsigbarhet, sier Vedum, som etterlyser samme avklaring for selvstendig næringsdrivende.

Kan bli sagt opp

Sp-lederen viser til at det nå er nesten 200.000 personer i Norge som er helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Rundt 60.000 er nå helt eller delvis permittert.

– Hvis det ikke skjer noe nå med permittering, vil mange av dem som gikk ut i permisjon i februar og mars i fjor, bli skjøvet ut i ledighet, frykter Vedum.

– I den situasjonen som er nå, vil ikke bedriftene ta inn igjen folk. Da vil de bli tvunget til å si opp.

Normalt kan en arbeidstaker være permittert i 26 uker, men Stortinget vedtok midlertidige endringer i regelverket da koronapandemien inntraff i fjor vår. Regjeringen utvidet i fjor høst permitteringsperioden fra 26 til 52 uker, men Sp vil nå altså ha den ytterligere kraftig utvidet.

Får Ap-støtte

Aps Rigmor Aasrud sier partiet er for å utvide permitteringsperioden og har lagt inn penger til dette, hvis partene i arbeidslivet ønsker dette.

– Kompensasjonsordningen må forlenges så lenge det er behov for den. Men den er ikke bra nok og må treffe bedre. Vi har foreslått en ordning med omsetningsfall, ikke bare dekning av faste kostnader, sier hun til NTB.

Ap har ikke tatt stilling til kutt i arbeidsgiverperioden, ifølge Aasrud.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier regjeringen jobber med ulike modeller for mer krisehjelp etter 1. mars. Hans løfte er at de økonomiske tiltakene, både for arbeidstakere og bedrifter, kommer til å vare så lenge krisen varer.

Men Sanner deler ikke oppfatningen om at kompensasjonsordningene skal vare så lenge krisen varer.

– Det er jeg uenig i, fordi kompensasjon er tiltak som er tilpasset en situasjon med strenge smitteverntiltak, en situasjon hvor økonomien er lukket ned, sa han til NTB rett før jul.