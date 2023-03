«Kalkunpriser» til Tom Hanks

NTB

Hollywood-stjernen Tom Hanks ble en av de store «vinnerne» under Razzies, som kårer årets verste filmer og skuespillerprestasjoner rett før Oscar-utdelingen.

Razzies, eller Golden Raspberry Awards, ble kåret for 43. gang lørdag. Hanks fikk to priser for sin rolle som Elvis' manager, «oberst» Tom Parker i filmen «Elvis», melder Variety.

Netflix-filmen «Blonde», inspirert av livet til Marilyn Monroe, var nominert i flest kategorier. Filmen gikk til topps både i den minst attraktive kategorien, nemlig årets verste film, og i kategorien verste manus.

«Elvis» gikk til topps i kategoriene verste mannlige birolle og verste filmkombinasjon, sistnevnte for «Tom Hanks og hans lateksfylte ansikt (samt den tåpelige aksenten)».

Hanks føyer seg inn i en rekke skuespillere som både har vunnet en Razzie og en Oscar. På denne lista står fra før Eddie Redmayne, Halle Berry, Jared Leto og Nicole Kidman.

Leto fikk i år sin andre Razzie da han ble kåret til verste mannlige skuespiller for innsatsen i vampyrfilmen «Morbius».

Prisen for verste kvinnelige skuespiller gikk til Razzies selv, i et forsøk på å gjøre bot for at de nominerte en tolv år gammel skuespiller. Det vakte kraftig kritikk, noe som førte til en beklagelse og innføring av 18-årsgrense for fremtidige nominerte.

Razzie-prisene er delt ut siden 1980 som et motstykke til Oscar-utdelingen, som går av stabelen søndag. Vinnerne stemmes fram av betalende medlemmer av Golden Raspberry Foundation, uten at det er noe krav om at de må ha sett de nominerte filmene.