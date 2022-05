Superstjernen Rihanna har blitt mamma, ifølge kjendisnettstedet TMZ. Her under en konsert i Stockholm i 2016. Foto: Marcus Ericsson/TT / NTB

NTB

Superstjernen, artisten og gründeren Rihanna har født sitt første barn, ifølge kjendisnettstedet TMZ.

Den 34 år gamle stjernen fødte en gutt i Los Angeles i USA 13. mai, skriver TMZ.

Rihanna, hvis fulle navn er Robyn Rihanna Fenty, står bak en rekke store hits, som «Umbrella» og «Diamonds», i tillegg til å være grunnlegger av et klesmerke, et undertøysmerke og et kosmetikkmerke. Hun har også spilt i flere filmer.

Rihanna og kjæresten, rapperen Asap Rocky, kunngjorde i januar at de ventet barn sammen. Han ble i april arrestert i forbindelse med en skyteepisode i Hollywood i fjor, men har siden blitt løslatt mot kausjon.