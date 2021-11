UB40-medlem Astro død etter kortvarig sykdom

24. juni 1957 – 6. november 2021

– Vi er sønderknuste.

Terence Wilson, best kjent under artistnavnet Astro, døde lørdag, 64 år gammel.

Astro var en av tre grunnleggere av det legendariske britiske reggaebandet UB40.

Det melder BBC. Dagbladet var første avis til å omtale dødsfallet i Norge.

Knust



Astro var en av vokalistene i bandet fra 1979, året etter at det ble grunnlagt, til han ga seg i 2013. Fra da av spilte han med tidligere UB40-frontmann Ali Campbell i i utbrytergruppa «UB40 featuring Ali Campbell and Astro», som hadde spilt noen konserter i år, og hadde planlagt en turné i 2022.

«Vi er fullstendig sønderknuste», heter det i en uttalelse postet på Ali Campbell og Astros Twitter-konto.

«Verden vil aldri ble den samme uten ham», heter det videre.

Stor suksess



UB40 hadde en rekke store hits på 80-tallet – deriblant «Red Red Wine», «Can't Help Falling In Love». Astro var hovedvokalist på «Rat In Mi Kitchen», som nådde 12-plass på de britiske hitlistene i 1987.

Birmingham-bandet har solgt mer enn 70 millioner plater på verdensbasis.

«Hvil i fred, Astro. Vi har i kveld fått høre den triste nyheten at tidligere medlem av UB40, Terence Wilson, bedre kjent som Astro, har gått bort etter kortvarig sykdom. Våre dyptfølte kondolanser til familien», heter det i en uttalelse fra de nåværende medlemmene av UB40.