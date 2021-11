Filmmannen Terje Kristiansen er død

Det kommer fram i en dødsannonse i Aftenposten lørdag. Begravelsen har funnet sted i stillhet etter Terjes ønske, heter det i annonsen. Kristiansen døde 27. oktober, tre dager før han ville fylt 77 år.

Kristiansen er kjent for filmer som «Høvdingen», «Løperjenten» og «Hud». Kristiansen var gift med filmregissøren, skuespilleren og forfatteren Vibeke Løkkeberg og produserte de fleste av filmene hennes, blant dem dokumentarfilmen «Gazas tårer» fra 2010.

I 1984 skrev han manus, produserte, regisserte og spilte hovedrollen i filmen «Høvdingen».

Han var delaktig i flere av NRKs TV-programmer på 70-tallet, var innspillingsleder på «Regn» og manusforfatter på «Åpenbaringen» – begge regissert av Løkkeberg. Andre filmer han har vært involvert i er «Tilværelsens uutholdelige letthet» og «Måker».

Terje Kristiansen var kinosjef og kultursjef i Ås kommune fra 1970 til 2008 og var i sin tid Norges yngste kinosjef.

I 1980 startet han produksjonsselskapet Åsfilm og fem år senere The Norway Film, som blant annet produserte «Moskito-kysten», «Mio, min Mio» og «Veiviseren». På slutten av 90-tallet startet han Imax på Aker Brygge som viste tredimensjonale filmer.

I 2012 fikk han diagnosen beinmargskreft. Løkkeberg og Kristiansen har to døtre. Terje Kristiansen etterlater seg også to sønner fra et tidligere ekteskap.