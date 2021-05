Kjendis-ekteparet Joe og Gwen Shamblin Lara døde i flystyrt

Han var en skuespiller som slet seg gjennom nittitallet, men hadde noen gode roller. Hennes karriere var langt mer spesiell og suksessrik.

Tarzan-skuespiller Joe Lara (58) og hans kone, diettguruen Gwen Shamblin Lara (66) var blant de sju som mistet livet i en flystyrt i Smyrna i Tennessee lørdag. Det bekreftes i en rekke medier. Småflyet skal ha styrtet i innsjøen Percy Priest.



Blant de andre omkomne var Gwens svigersønn og flere medlemmer av hennes menighet, Remnant Fellowship Church. Flyet skal ha vært en Cessna Citation 501 ISP eid av menigheten.

Tarzan og Baywatch



Joe Lara var skuespiller med en rekke roller i film og tv fra slutten av 80-tallet og frem til litt innpå 2000-tallet. Han hadde blant annet en mindre rolle i thrilleren «Sunset Heat» mot blant andre Dennis Hopper i 1992, og han spilte hovedrollen i actionfilmen «American Cyborg: Steel Warrior» i 1993. Mest kjent er han imidlertid som Tarzan, spesielt for gestaltingen av karakteren i tv-serien «Tarzan: The Epic Adventures Tarzan», som gikk over 22 episoder fra 1996 til 1997. Han hadde også en rolle i «Baywatch».

I tillegg til å være skuespiller var Lara også countrymusiker og kampsportutøver, men han var nok mer eller mindre glemt av det store publikum før han møtte son kone Gwen Shamblin, som han giftet seg med i 2018.

Hennes karriere er av det mer spesielle slaget.

Jesus som vekt-inspirasjon



Shamblin slo seg fra 80-tallet opp med en egen kristen diettfilosofi, som etter hvert ble uhyre populær. På det meste, mot slutten av 90-tallet, skal 250.000 mennesker ha brukt programmet, som ble kjørt i kirker over hele USA og mange steder i Europa, spesielt i Storbritannia.

Programmet «Weigh Down» inneholder ingen kaloritelling, ikke veiing eller trening eller nei-mat, men handler kort fortalt om at man skal spise kun når man er fysisk sulten. Har man bare lyst på litt snacks, skal man heller lese i bibelen. Jesus er viktig også som fysisk inspirasjon i Shamblins vektfilosofi.

«Weigh Down»-programmet og dets sammenblanding av vektreduksjon og kristendom har skapt begeistring, men også kritikk, blant annet fra dem som har ment at mennesker som ikke greier å gå ned i vekt blir stemplet som ikke troende og nok; som mennesker som ikke har evne til å forsake nok for Jesus.

Dannet egen menighet



I 1999 grunnla Shamblin sin egen menighet, «Remnant Fellowship Church», i Franklin i Tennessee. Kirken skal i dag ha medlemmer fra hele verden.

Shamblin har flere ganger blitt spurt om hvor mye penger hun har tjent på det kristne diettprogrammet sitt, men har aldri svart konkret på det.

Hun etterlater seg to barn. Mannen Joe Lara etterlater seg ett barn.