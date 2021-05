Grammy-vinneren B.J. Thomas (78) er død

Pop–, country–, og gospelartisten døde 78 år gammel etter komplikasjoner i forbindelse med kreftbehandling.

Dødsfallet bekreftes i flere amerikanske medier og er i tillegg lagt ut på hans offisielle Twitter-profil.

Han fortalte selv på sosiale medier i mars at han hadde fått lungekreft.

– Jeg vil benytte denne unike muligheten til å vise min takknemlighet til Gloria, min fantastiske kone og min trofaste støtte i over 53 år, og til min familie, venner og fans, skrev han da.

BJ Thomas er nok mest kjent for å ha sunget klassikeren «Raindrops Keep Fallin 'On My Head» (1969) som var også med i filmen «Butch Cassidy and the Sundance Kid».

Filmen vant en Oscar for beste originale sang og ga ham en nominasjon for Beste mannlige pop-vokal opptreden". Blant Thomas sine andre mest kjente fremføringer er «Hooked on a Feeling» (1968).

B.J. Thomas poserer med Grammy-prisen han vant for året 1981. Les mer Lukk

Mellom 1977 og 1981 vant han fem Grammy-priser i kategoriene "Best Inspirational Performance", og "Best Gospel Performance".

Han ble også tatt inn i Grammy Hall of Fame og solgte over 70 millioner album på verdensbasis, og hadde åtte sanger som ble nummer én på hitlistene.

B.J. Thomas døde i sitt hjem i Arlington 29. mai som følge av komplikasjoner fra lungekreft. Han etterlater seg kona Gloria Richardson og deres tre barn.