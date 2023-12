MH370: Eksperter mener man kan finne flyet «i løpet av dager»

Snart ti år har gått siden Malaysia Airlines MH370 plutselig forsvant et sted i Det indiske hav med 239 personer om bord. Foto av skyggen av et orionfly fra New Zealand som deltok i letingen etter det malaysiske passasjerflyet. Foto: Reuters / NTB scanpix.

Luftfartseksperter mener de vet hvor man kan finne restene flyet og omsider få svaret på hva som skjedde med det sagnomsuste passasjerflyet, nesten ti år etter forsvinningen.

Malaysia Airlines MH370 forsvant for nesten 10 år siden. Det var 239 personer om bord Boeing-777-maskinen da flyet tok av fra Kuala Lumpur 8. mars 2014, men det kom aldri frem til Beijing. To timer etter avgang forsvant det fra radaren, og det har vært flere teorier om hva som så skjedde.

Flere eksperter mener kaptein Zaharie Ahmad Shah styrtet MH370 med vilje. Foto: 60 Minutes. Les mer Lukk

En rapport fra 2018 slo fast at flyet trolig ble styrt ut av kurs med vilje til det gikk tom for drivstoff og landet et eller annet sted i det sørlige Indiahavet, men uten sikre bevis fra flyvraket vil det alltid henge ved tvil om hva som skjedde og hvorfor.

Alt fra kapring til teknisk feil er lansert som mulig forklaring. De fleste ekspertene peker på en bevisst handling fra kaptein Zaharie Ahmad Shah.

Se video fra arkivet: Eksperter mener de vet hvorfor «spøkelsesflyet» MH370 forsvant

Trenger kun ti dager

Nå har luftfartseksperten Jean-Luc Marchand og piloten Patrick Blelly bedt australske og malaysiske myndigheter om å starte et nytt søk, og de mener at det kun vil ta dager å finne flyvraket, om søket gjennomføres.

Det var under en forelesning for Royal Aeronautical Society at de to presenterte området de mener flyvraket må ligge innenfor. De mener det vil ta kun ti dager å saumfare hele området.

– Vi har gjort hjemmeleksa vår. Vi har et forslag og området er lite og med tanke på nye teknologier, vil det ta 10 dager, sier Marchand til News.com.au.

– Det kan bli gjennomført ganske raskt. Før vraket av MH370 er funnet, vil ingen vite noe sikkert. Men det er en plausibel bane vi har tegnet frem, sier han videre.

– Bevisst få vrakrester

De to har også bedt selskapet Ocean Infinity om hjelp til å finne vraket. Selskapet har undervannsroboter og har også tidligere søkt etter vraket, uten hell.

Marchand og Blelly er sikre på at flyet forsvant som følge av en villet handling fra kapteinen. De mener handlingen må ha blitt gjennomført av «en svært erfaren pilot».

– Kabintrykket falt bevisst og det var en myk kontrollert krasjlanding bevisst for å minimere vrakrester. Det ble gjennomført slik at det ikke skulle bli funnet, sier Marchand videre.

Malaysia har tilbudt finnerlønn til de som måtte finne flyvraket, men de har ikke ønsket å betale for selve leteaksjonen.

Både i 2017 og 2019 ble det gjennomført undervannssøk i Det indiske hav uten resultat. Det har dukket opp enkelte vrakrester, som kan ha tilhørt MH370 ved øya Réunion, og langs kysten av Mosambik.