Lavrov fordømmer tysk forslag om å konfiskere penger

NTB

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kaller tyske politikere en gjeng med tyver etter at de foreslo å bruke russiske penger som er sperret i utlandet.

Påtalemyndigheten i Tyskland sa onsdag at de har bedt om at over 720 millioner euro i en bankkonto i Frankfurt, som hører til en russisk finansinstitusjon, konfiskeres.

Lavrov ble spurt om utspillet på en pressekonferanse i Tunisia torsdag. Finansinstitusjonen det dreier seg om, spiller en viktig rolle i Russlands finanssystem for internasjonale betalinger.

Tidligere på dagen sa Russlands finansdepartement at landet vil svare med samme mynt dersom EU begynner å bruke de sperrede midlene.