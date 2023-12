Shifa-sykehuset skal ha blitt rammet av nye angrep

NTB

Gazastripens største sykehus, Shifa-sykehuset i Gaza by, er rammet av et luftangrep, ifølge øyevitner. Flere skal være drept og såret.

TV-kanalen Al Jazeera har sendt bilder som skal være tatt etter mandagens angrep. Flere personer ligger livløse på bakken inne på sykehusområdet, der det er flere bygninger.

To personer som hadde søkt tilflukt ved Shifa-sykehuset, bekrefter angrepet overfor nyhetsbyrået AP.

Assad Abu Radwan, som ble vitne til angrepet, har telt fem drepte og sier han hjalp to sårede med å søke ly innendørs. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert opplysningene.

Al Jazeera meldte tidligere mandag at 26 internt fordrevne palestinere ble drept i angrepet mot Shifa-sykehuset.

– Et blodbad

FN meldte helgen om forferdelige forhold på Shifa-sykehuset, som ble stormet av israelske soldater 13. november. Etter at et FN-team besøkte sykehuskomplekset fredag, beskrev Verdens helseorganisasjon (WHO) akuttmottaket der som et «blodbad». Flere hundre sårede pasienter befinner seg der.

De fleste av de flere hundre pasientene og ansatte forlot Shifa-sykehuset sammen med titusenvis av internt fordrevne under kampene i slutten av november.

Men siden har sykehuset igjen blitt tatt i bruk som tilfluktssted for sivile. Titusenvis av mennesker har igjen søkt tilflukt på Shifa-sykehusets område, på tross av alvorlig mangel på mat, vann og medisiner, ifølge WHO.

Påstått kommandosenter

Etter at israelske soldater rykket inn på sykehuset i november, la den israelske hæren fram påståtte beviser for det de beskrev som en Hamas-tunnel under det enorme sykehuskomplekset. Både sykehusets ansatte og den militante palestinske gruppa benekter de israelske anklagene om et kommandosenter ved sykehuset.

For tiden er sykehuset bemannet av en håndfull leger og noen få sykepleiere, i tillegg til 70 frivillige, som jobber under utrolig utfordrende forhold, opplyser WHO.

Operasjonsrommene og andre hovedtjenester er ikke i drift på grunn av mangel på drivstoff, oksygen, helsespesialister og utstyr, og sykehuset kan ikke gi blodoverføringer, ifølge organisasjonen.

Et lite aggregat sørger ifølge WHO for at rundt 30 pasienter daglig får dialyse.